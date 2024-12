Abi Brighton alla Juventus Women

Laha chiuso il primo colpo in entrata per il mercato di gennaio. Qualche settimana fa vi avevamo parlato del grande lavoro delle dirigenza bianconera ( QUI ) per un colpo alla "Julia Grosso" quindi proveniente dai college americani. Ecco quindi che il nuovo nome per la Vecchia Signora è quello diproveniente dal Vanderbilt University.Continua quindi il grande lavoro dell'area scout bianconera. La Juventus infatti è stata l'unico club in Europa a inviare un rappresentante lo scorso novembre in Florida per seguire in loco le finali universitarie. Da lì la decisione di portare a Torino proprio Abi Brighton, centrocampista classe 2002, un mediano nel dettaglio. Il club bianconero ha trattato direttamente col college di riferimento, senza l'impiego di intermediari. La giocatrice dovrebbe essere a disposizione di Max Canzi a partire dai primi giorni di gennaio.