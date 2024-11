Juventus Women, il piano per il mercato di gennaio



Perchè la Juventus Women cerca una centrocampista?



Juventus Women, chi potrebbe uscire nel mercato di gennaio?

Anche la dirigenza dellaè al lavoro per offrire al tecnico Max Canzi i rinforzi giusti per poter continuare ad essere competitivi su tutti i fronti. Ecco quindi che il direttore Stefano, il suo vice Massimilianoe la head of scout Matildesono al lavoro per la sessione invernale di calciomercato. In entrata dovrebbe esserci soltanto un colpo nella sessione invernale e dovrebbe riguardare il centrocampo.La dirigenza bianconera dovrebbe pescare anche questa volta dai college americani. Ci sono già due precedenti che fanno sorridere e che alcuni ricorderanno: quello di Julia Grosso e quello di Joe Echegini. Entrambe arrivate nel corso delle sessioni di mercato invernali e che hanno fatto sorridere sempre i tifosi bianconeri (nel caso di Echegini anche le casse bianconere).Nella sessione invernale di mercato chi potrebbe salutare Torino temporaneamente è la classe 2006 Elsa Pelgander che non ha totalmente convinto Canzi e lo dimostra lo scarso minutaggio che ha avuto a disposizione. In mediana però ci sono poche interpreti: Eva Schatzer è protagonista di una grande stagione e grandi meriti a chi le ha permesso di crescere e le due certezze Hanna Bennison ed Arianna Caruso. A loro andrà ad aggiungersi probabilmente il rinforzo proveniente dagli USA. Continua quindi il grande lavoro sullo scouting della Juventus, sul mercato statunitense ma non solo.Non solo Elsa Pelgander, il cui prestito ad oggi sembra essere la pista più calda. Chi sta trovando poco spazio è anche Asia Bragonzi. L'attaccante tornata a Torino nello scorso mercato di gennaio sta valutando quale sia la migliore ipotesi per il suo futuro, da non escludere un prestito.





