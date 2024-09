ha parlato sul canale ufficiale dellaalla vigilia del ritorno di Champions League contro il Psg. QUI le parole di Canzi. Di seguito tutte le dichiarazioni del capitano della"Molto bello, è bello viverla sapendo che abbiamo fatto fino adesso un grande lavoro e ci siamo create delle opportunità. La partita di andata è stata un'ottima partita, siamo state solide, cosa che devi essere quando affronti grandi squadre ma siamo state anche propositive, ciniche nelle belle azioni, credendoci sempre. Ottimo risultato che non ci aspettavamo ma è lo spirito giusto. Sai che non puoi sbagliare nulla, ora per il ritorno puoi sbagliare ancora meno, ci siamo create un'occasione importante, bisogna dare più del massimo.""Le avversarie arriveranno forte, perché giocano in casa loro, per come è andata l'andata, noi dovremo essere altrettanto brave a contenerle e ripartire dove siamo forti. Sappiamo fare male e quindi ci giocheremo tutte le carte che abbiamo per fare questo sapendo che bisogna trovare l'equilibrio giusto. La partita di ritorno deve essere una in cui si usa la testa, non solo le gambe.""Siamo partite bene e non è un caso, abbiamo lavorato tantissimo in questa preparazione. La partenza è buona per questo motivo, ovviamente dà fiducia. Abbiamo cambiato tante cose, fare bene ti aiuta a fare meglio e a prendere fiducia ma abbiamo ancora tante cose su cui lavorare."