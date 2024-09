Psg-Juventus Women, le parole di Canzi alla vigilia

"Aver la possibilità di giocare una partita di questo genere è una fortuna, un privilegio. Siamo al ritorno e adesso errori non se ne possono più fare", le parole dialla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League contro il PSG."Le ragazze sono state brave, avevo detto che dovevamo fare una partita perfetta ed una buona, ci rimane quella buona da fare e non è semplice. La chiave per uscire con la qualificazione è non adagiarsi su quello di buono che è stato fatto ma credo sia talmente evidente...dobbiamo essere bravi a giocare questa partita come se fosse una partita unica."QUANDO CI SARANNO I MOMENTI DIFFICILI... - "Stiamo diventando squadra, lavoriamo insieme da due mesi, non possiamo pretendere di essere al top, c'è stato un processo di crescita abbastanza continuo, avremo dei momenti di difficoltà e dovremo essere bravi a superarli quando arriveranno"."Abbiamo nelle nostre mani una possibilità straordinaria, di quelle che non capitano spesso. Pochi avrebbero pensato che saremmo arrivati a questo punto potendocela giocare così. C'è grande consapevolezza e una giusta tensione del fatto che sarà una partita molto difficile e dovremo essere molto molto bravi per portare a casa il risultato finale. "