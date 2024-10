Come acquistare i biglietti per le partite di Champions della Juventus Women?

Dal sito ufficiale della, le ultime sulle prossime partite europee delleDopo il grande successo in campionato contro la Roma all'Allianz Stadium di questo week end, è già il momento di pensare alla Champions League: le nostre ragazze affrontano alcune tra le più forti squadre a livello Europeo.Sono già aperte le vendite dei biglietti per le prime due partite casalinghe allo Stadio Pozzo - La Marmora di Biella controIl costo del biglietto è di 10€ ma è disponibile la tariffa speciale a 1€ per gli abbonati 24-25, gli Juventus Member, i possessori di Juventus Card e gli Under 14. È possibile acquistare i tagliandi esclusivamente online sull’ Official Ticket Shop Juventus ed in loco presso il botteghino dello Stadio da due ore prima della gara esclusivamente tramite carta di credito o bancomat.