Juventus Women-Roma, le pagelle

La Juventus Women scende in campo allo Stadium per una gara importante: quella contro la Roma. Sconfitte le giallorosse per 2-1 con le firme di Barbara Bonansea e Sofia Cantore a cui risponde Benedetta Glionna. Le nostre pagelle:forse in qualche occasione sarebbe potuta uscire, ma chiude la gara a porta inviolata, ed è quello che conta.cross al bacio per la testa di Girelli in avvio. Poi avvia un duello con le attaccanti giallorosse, uscendone vincitrice.subito un'ottima diagonale difensiva che è lo specchio della sua gara. Con due respinte salva il risultato. Viens non è un'avversaria semplice, ma quasi la annulla.è tornata in versione 'prime'. Dal suo mancino preciso nasce l'assist per il goal di Bonansea che sblocca la gara. Una prestazione decisamente di livello. Dal 70'6 entra e si fa ammonire per un fallo su Giacinti.è la prima a far scaldare le voci allo Stadium con uno slalom. Peccato per qualche errore nelle scelte finali, ma la Roma trema quando riparte.leader. Si prende sulle spalle il centrocampo fornendo sempre indicazioni come un vero capitano.quello che serve, quando serve. Dalla sua visione di gioco parte una rete. Da quando è arrivata una crescita esponenziale, annulla totalmente la 10 della Roma Giugliano e non è certo affar semplice.si inserisce con i giri giusti e sblocca la sfida dello Stadium, perde qualche pallone ma è sempre la prima a correre per recuperarli. È tornata. Dal 56'6 non riesce ad incidere particolarmente sulla sfida.decisiva, ancora una volta, c'è chi vorrebbe vederla candidata al Pallone d'oro, forse è presto ma è lei il diamante bianconero. Giocatrice totale e fondamentale.corre, si sacrifica e prova a liberare gli spazi per le compagne. Dal 83'S.V. ingresso con boato dello Stadium, velocità che preoccupa le giallorosse.- pronti via e capita un'occasione sui suoi piedi. Non fa vedere il pallone a una certa Saki Kumagai nel primo tempo. Partita di sacrificio, ancora una volta. Dal 56'6,5 inserimenti, coraggio e tanti palloni smistati.una sfida dalle grandi emozioni che andava vinta, la sua Juventus non ha paura ma anzi, ha coraggio e può davvero sognare.





