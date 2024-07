McKennie Juve, la situazione

Un anno dopo, rieccoci qua. Westonè rientrato alla Continassa e lunedì rivedrà la squadra, di ritorno dopo due giorni di riposo post ritiro in Germania. Come l’anno scorso, lo statunitense è fuori dal progetto tecnico della Juventus ; non è dato sapere se abbia o meno un armadietto con il suo nome, ma quel che è certo è che il finale sarà diverso.Nessuna possibilità, per Weston McKennie, di ripetere quanto fatto la scorsa estate: non ci sarà la chance di conquistare un posto nella mediana di Thiago Motta, in questo senso il suo futuro è già scritto ed è lontano dalla Juventus.Weston McKennie, dunque, resta un calciatore in uscita. Fallita l’operazione con l’Aston Villa, lo statunitense è sul mercato e le parti lavorano per trovare una soluzione. Al momento, l’interesse più concreto è quello della Fiorentina ma non si va molto oltre a questo. Nessun contatto diretto tra i club né una trattativa che si possa definire calda. È un nodo da sciogliere, dunque; uno dei diversi nel mercato in uscita della Juventus