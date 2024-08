Giocatore a secco, ma la prestazione è convincente

Capitolo vice Vlahovic

Lavince la sua prima gara in questo precampionato nel derby di famiglia contro la. Una gara che si è conclusa con il rotondo risultato di 4-0 per i giocatori die con l'immancabile invasione di campo da parte dei tanti tifosi presenti all'L'attaccante serbo non è riuscito a ripetersi dopo la rete segnata su rigore contro ilnell'amichevole. La prestazione però è stata incoraggiante per l'exinfatti è stato molto coinvolto nella manovra offensiva del club bianconero.La sensazione però è che sia ancora leggermente sporco in questo genere di lavoro.Diverse sono state le occasioni cheha avuto, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo si è visto in occasione di un colpo di testa su lancio di, nella ripresa su un pallone di(ottimo il movimento del serbo, meno il tiro) e poi con una progressione palla al piede che è terminata di poco fuori. L'impressione è che con la crescita delle occasioni da reti cresceranno anche i numeri diLe cinque competizioni si faranno presto sentire e ormai il tempo comincia a stringersi sul mercato, che terminerà il 30 agosto alle ore 20:00. Oggi in panchina c'erano solo tre giocatori di movimento a disposizione di. Nessuno di questi occupa il ruolo di punta. La ricerca del vicecontinua.



