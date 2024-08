Sta nell’abbraccio dei tifosi, nel bianconero che circonda tutto l’Allianz Stadium, e nell’aria che sa di entusiasmo e speranza. Sta tutto qua il senso della tradizionale amichevole in casa tra la Juventus e la, poco altro. Sì, perché in campo è il gran caldo e i ritmi bassi a farla da padroni e, certo, quanto visto non si può definire spettacolare. Ma, come detto, davvero poco importa perché il senso di questo evento è altro.. C’è chi sembra aver capito che deve essere la stagione della svolta e chi ancora fatica. C’è chi è indietro di condizione, come è normale che sia, e chi è già brillante e si candida per un posto nel corso della stagione. Tante cose, tanti spunti, ve li raccontiamo di seguito.