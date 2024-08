Juventus-Juventus Next Gen LIVE: la diretta dell'amichevole

26' - GOAL JUVENTUS! La sblocca Danilo! Su assist di Locatelli, il capitano va al tiro colpendo Muharemovic e, anche con un pizzico di fortuna, trova la porta. A metà primo tempo la squadra di Thiago Motta è avanti!

20' - Ancora Vlahovic, che questa volta ci prova di testa: palla larga

16' - Vicino al goal anche Gatti, bravo a penetrare in area da attaccante vero fino a trovare il tiro: Daffara sempre attento

11' - Occasione per Yildiz, che va al tiro cercando il primo palo ma trova l'opposizione di Daffara

3' - Primo squillo della Juve di Thiago Motta, con Vlahovic che però non riesce a intercettare un bel passaggio dalla destra di Danilo

1' - Si parte all'Allianz Stadium!

Di Gregorio

Cambiaso

Gatti

Bremer

Danilo

Thuram

Locatelli

Yildiz

Douglas Luiz

Weah

Vlahovic

Daffara

Savona

Gonzalez

Muharemovic

Cudrig

Peeters

Owusu

Rouhi

Guerra

Mbangula

Mancini

Dopo le amichevoli contro Norimberga e Brest disputate tra la Germania e Pescara, per laè tempo di tornare a casa per la "sgambata" in famiglia con i giovani delladi Paolo Montero. L'appuntamento è alle 18.30, in un Allianz Stadium dove è atteso un numero decisamente importante di tifosi considerando il periodo estivo, per molti dedicato alle vacanze. Anche oggi, dunque, c'è grande curiosità per vedere la squadra di Thiago Motta in azione, a meno di due settimane dall'esordio nel campionato di Serie A contro il Como.