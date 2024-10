Vlahovic come sarà gestito da Thiago Motta: a riposo con il Parma?

Le indicazioni di Thiago

Per non farsi mancare nulla,sarà impegnato anche con la Serbia a Novembre : il centravanti è stato convocato per le prossime gare della nazionale a differenza di quanto successo fino ad ora in stagione, visto che aveva saltato entrambe le convocazioni. Una notizia che impone ancora di più delle riflessioni su come sarà gestito il giocatore dal'unico visto che a turno tutti hanno avuto almeno una giornata di riposo. Una situazione legata anche alla rosa bianconera e alla mancanza di alternative con Milik fuori. La Juve, dopo aver giocato domenica con l'Inter,. Vlahovic riposerà?A questo tema ha risposto Thiago in conferenza: "Quando riposerà, vedremo il momento e la partita che affronteremo. Vediamo nel momento, se arriverà". Il tecnico è rimasto quindi vago sul possibile turno di riposo per Vlahovic. Allo stato attuale, Valmeno. Sta bene ed è comunque in fiducia visto il goal di San Siro. Semmai, qualche minuto di riposo Motta glielo sta dando durante le partite, togliendolo in anticipo.