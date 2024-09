Juventus, chi può aiutare Vlahovic

Ci si aspetta tanto allada, che durante la sosta ha lavorato molto con Thiago Motta per fare un salto di qualità anche dal punto di vista mentale . Ed è anche normale che sia così, trattandosi del giocatore più pagato della rosa con l'ambizione - legittima - di diventare sempre più un leader della formazione bianconera sia in campo che nello spogliatoio. Sarà una stagione cruciale, dunque, per l'attaccante serbo, che a breve tornerà a discutere con il club anche del rinnovo di contratto. Ma se da lui ci si attende un importante contributo in termini di goal, l'auspicio è che un "aiuto" possa arrivargli anche dai compagni di squadra, a partire da quelli approdati a Torino nelle scorse settimane.Il pensiero corre subito a, che verso l'Empoli vede da vicino la prima maglia da titolare: il brasiliano è noto per pensare "in verticale", una qualità che ha messo bene in mostra in Premier League e che sicuramente può rivelarsi preziosa proprio per innescare Vlahovic già dal primo movimento. Poi c'è, che oltre a servire il classe 2000 con gli assist può pure sostituirlo, in caso di necessità, come ha fatto negli ultimi minuti del match contro la Roma, da vero nove. Senza dimenticare l'esperto di dribbling, arma potenzialmente perfetta per rifornire la punta di cross, e, che Dusan lo conosce da più tempo e ha già un'idea di ciò che ha bisogno per essere efficace. Insomma, tutti per Vlahovic e Vlahovic... per tutta la Juve.





