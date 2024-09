Vlahovic alla Continassa durante la sosta: su cosa ha lavorato

scalpita. In attesa che riprendano i colloqui - previsti a breve - tra il suo agente e Cristiano Giuntoli per il rinnovo di contratto, l'attaccante serbo è pronto a tornare in campo con ladopo la sosta, che ha trascorso alla Continassa non avendo risposto alla chiamata della sua Nazionale per motivi personali. Due settimane di lavoro, dunque, conche si è impegnato soprattutto su un aspetto specifico, al di là di tecnica e tattica, come racconta Tuttosport: quello legato alla necessità di liberare il classe 2000 da quel nervosismo e quella frenesia che spesso lo hanno bloccato non consentendogli di dare il meglio come avrebbe voluto.Che equivale, in sostanza, a un contributo decisivo in termini di goal, goal che spera di ritrovare già domani nel match contro l'Empoli dopo essersi sbloccato una doppietta contro il Verona per poi rimanere a secco in casa contro la Roma. Dusan sa di poter compiere un importante salto di qualità. E delle sue doti è conscio anche Thiago Motta, che infatti ha lavorato sul piano mentale e sulla capacità di Vlahovic di gestire con freddezza ed equilibrio i momenti negativi, così che un tiro sbagliato o un palo colpito non siano più motivo di frustrazione ma diventino uno stimolo a fare ancora meglio.





