La situazione tra la Juventus e Vlahovic

non è mai parso così lontano dalla Juventus . Ciò non significa che partirà già in questo mese di gennaio - anche se, in caso di offerta ritenuta congrua, il club non si metterebbe di certo di traverso - ma che con tutta probabilità lo farà in estate, a un anno dalla scadenza di quel contratto che al momento non sembra possibile rinnovare, o almeno non alle condizioni del giocatore. Tra pochi mesi, insomma, il serbo sarà sul mercato, motivo per cui i bianconeri stanno spingendo fin da ora per cercare un altro attaccante, che possa mettersi a disposizione di Thiago Motta fino al termine della stagione e, allo stesso tempo, solleciti il classe 2000 a entrare nell'ottica di dover cambiare aria, come scrive La Gazzetta dello Sport.L'idea, insomma, è quella di mandare un messaggio chiaro a Vlahovic, di fargli capire una volta per tutte che, senza rinnovo, a giugno dovrà trovarsi una nuova squadra, come è successo nei mesi scorsi a. Inoltre, se Cristiano Giuntoli riuscirà ad assicurarsi un rinforzo - il preferito resta Joshua Zirkzee, subito dopo ci sono Randal Kolo Muani e più staccato Niclas Fullkrug - l'ex Fiorentina non sarà più indispensabile come è stato finora, tanto più se, prima o poi, rientrerà anche. Se poi, come accennato, qualcuno si farà avanti per Dusan già nelle prossime settimane, la Juventus non alzerà di certo le barricate…





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui