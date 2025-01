Fullkrug favorito

Kolo Muani sullo sfondo

Oltre al difensore, lavorrebbe chiudere anche per un attaccante, da portare a Torino sempre con la formula del prestito, in modo da regalare aun'alternativa a Dusan Vlahovic dopo il prolungarsi dei tempi di recupero di Arkadiusz Milik. I nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli sono sostanzialmente due:Come riferito da Sky, l'attaccante tedesco del West Ham, da poco rientrato da un infortunio, è scontento della sua avventura in quel di Londra e vorrebbe già cambiare aria. Per questo motivo la Juventus sarebbe destinazione gradita, ma il possibile arrivo di Graham Potter sulla panchina degli Hammers potrebbe cambiare lo scenario. In attesa di capire se il tecnico inglese vorrà puntare su di lui, la Juve non molla la presa.Da monitorare c'è anche la posizione di Randal Kolo Muani. L'attaccante del PSG non sembra più rientrare nei piani di Luis Enrique, ma i costi elevati dell'operazioni inducono Cristiano Giuntoli ad effettuare sì un tentativo ma con la formula del prestito.





