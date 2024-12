Vlahovic Juve, può bastare così?

Vlahovic Juve, i numeri contro il Bologna

Minuti: 90’

Goal: 0

Assist: 1

xG: 0.20

Tiri in porta: 1

Tiri fuori: 1

Tocchi: 29

Passaggi: 10/16 (63%)

Possessi persi: 10

Una giocata che vale diverse risposte. Dusansta bene fisicamente, altrimenti non avrebbe fatto un allungo che brucia la difesa del, dopo il 90’. È totalmente applicato e fedele al progetto, ha la testa giusta, altrimenti quell’allungo non riesce, non si arriva sul fondo con la necessità necessaria a servire. E tutto questo è una risposta alla polemica post Nazionale e alle parole di Thiago Motta . Si corre tutti, avanti e indietro, e Vlahovic lo fa, senza risparmiarsi, seppur al rientro da un infortunio.La giocata di Dusan Vlahovic che porta all’assist per Mbangula è una giocata da calciatore di altissimo livello. Ma è un lampo in una partita dove sono più le zone di ombra. Per questo la domanda è legittima: può bastare questo per il numero 9 della Juventus che arriverà a guadagnare 12 milioni a stagione? Ecco, questa è la questione chiave, non per chi legittimamente da tifoso e appassionato può rispondere in un modo o nell’altro, ma per chi deve decidere se e quando sedersi al tavolo delle trattative con l’agente dell’attaccante.