Juve-Venezia, le pagelle dei giornali

Il giorno dopo, il risveglio è difficile. Sa di amaro in bocca, di delusione, rimbomba ancora nell’aria il rumore dei fischi e della contestazione. E a fare la fotografia di quello che non ha funzionato nei meccanismi di Madama, in Juventus , sono i giornali in edicola questa mattina. In particolare, la serata viene cristallizzata dalle pagelle che dividono promossi in bocciati e a loro volta si dividono in chi devono promuovere e bocciare.In particolar modo a dividere è Dusan Vlahovic : per alcuni bocciato, per altri il migliore in campo. Pochi dubbi, invece, sui peggiori: in campo, mentreviene pesantemente bocciato; mai così male nei voti da quando è iniziata la sua avventura alla Juventus.