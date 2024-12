Alta tensione Vlahovic-curva: cosa è successo

Tensione altissima all'Allianz Stadium al termine di, culminata con il risultato di 2-2 e che costringe i bianconeri ad incassare il decimo pareggio di questo campionato. Al termine della gara, la squadra si è recata sotto la curva, come avviene di consueto al termine di ogni partita, ricevendo però una contestazione furibonda da parte del settore occupato dai tifosi bianconeri, evidentemente delusi dall'ennesimo risultato negativo maturato in campionato.Nel mirino è finito soprattutto Dusan Vlahovic che, dopo aver segnato il goal del 2-2 con tanto di esultanza polemica, ha reagito ai fischi e ai cori dei tifosi e, a quel punto, è partito un coro di contestazione proprio nei confronti del serbo. DV9 si è successivamente allontanato per rientrare negli spogliatoi e, proprio in quel momento, il coro è ripartito e l'attaccante ha replicato alzando il pollice in maniera ironica.





