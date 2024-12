Juventus-Venezia, Mckennie titolare: riposo per Locatelli?

La partita contro ilsarà l'occasione perdi far rifiatare qualcuno dopo un periodo in cui non avendo praticamente cambi, ha dovuto puntare sugli stessi giocatori. In attacco ad esempio, c'è Timothyche si candida a partire dal primo minuto a discapito di Francisco Conceicao, sempre in campo nelle ultime gare. Ballottaggi aperti a centrocampo.Thiago Motta può scegliere in mezzo al campo mentre in difesa le soluzioni sono obbligate senza Cambiaso e Rouhi; Danilo a sinistra eLocatelli, Thuram e McKennie. Lo statunitense, tornato a disposizione pochi giorni fa e subito decisivo con il Manchester City, è atteso da titolare questa sera. Ma con chi?Thuram e Locatelli, la coppia che ha retto la Juventus in questo periodo creando una diga davanti alla difesa che quasi sempre ha funzionato, tra cui ad esempio in Champions contro la squadra di Pep Guardiola. Motta però in una partita come quella con il Venezia in casa ha bisogno anche di caratteristiche differenti. Ecco allora. In caso contrario, rimarrebbe fuori Thuram. Sicuri invece di non trovare spazio dall'inizio Fagioli e Douglas Luiz. QUI LA PROBABILE FORMAZIONE.