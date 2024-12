Gli infortuni di Cambiaso e Rouhi

è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato che vedrà laaffrontare ildomani sera allo Stadium. Il tecnico bianconero ritrova, dopo oltre due mesi,, ma dovrà fare a meno di altre due pedine che non saranno a disposizione per il match contro i lagunari., infatti, non prenderanno parte alla sfida a causa dei rispettivi infortuni che non gli consentiranno di essere a disposizione del tecnico bianconero.Cambiaso è alle prese con la distrazione alla caviglia rimediata nella sfida contro il Bologna che, dopo avergli fatto saltare la partita con il Manchester City, gli impedirà di esserci anche nel posticipo di domenica contro il Venezia.Rouhi, invece, ha rimediato un problema muscolare in allenamento di entità non grave, come specificato da Motta in conferenza stampa. La speranza, per entrambi, è ovviamente quella di tornare a disposizione già in vista dei prossimi impegni.





