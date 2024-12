Conceicao verso la panchina

Vietato fermarsi per lache, domani sera alle 20.45, ospita ilall'Allianz Stadium. La bella e importante vittoria ottenuta incontro ilspinge i bianconeri a cercare continuità anche in campionato dopo i tre pareggi consecutivi maturati contro Milan, Lecce e Bologna. Contro il fanalino di coda del torneo, infatti, la squadra allenata da Thiago Motta ha un solo imperativo, ovvero quello dei tre punti. Missione che i bianconeri proveranno a completare, quantomeno inizialmente, senza Francisco Conceicao.Nessun allarme all'orizzonte per l'esterno portoghese, ma semplicemente un turno di riposo e un eventuale impiego a gara in corso. Nel 4-2-3-1 con il quale la Juve affronterà la formazione lagunare, infatti, non dovrebbe esserci spazio per il numero 7 lusitano, il quale rifiaterà contro il Venezia dopo cinque partite consecutive nelle quali l'ex Porto è stato sempre schierato con una maglia da titolare.Se Conceicao osserverà un turno di riposo, Thiago Motta è intenzionato a schierare Timothy Weah come riferimento offensivo sulla corsia di destra.





