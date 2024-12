Juventus-Venezia, il commento di Romeo Agresti

Un'altra occasione gettata al vento. La Juventus si butta letteralmente via, all'Allianz Stadium, contro il fanalino di coda Venezia. I bianconeri si sono fatti rimontare dai lagunari, dopo il vantaggio targato Gatti, prima di acciuffare il pareggio - praticamente a tempo scaduto - grazie al rigore trasformato da Vlahovic. La prestazione dei bianconeri, tuttavia, rimane per larghi tratti ingiustificabile se paragonata alla vittoria con il Manchester City di pochi giorni fa. Contro il Venezia arriva il decimo pareggio in campionato che chiude, di fatto, qualsiasi velleità Scudetto, ma complica notevolmente anche la corsa all'obiettivo minimo: ovvero il quarto posto. ( QUI LE PAGELLE DEL MATCH)





