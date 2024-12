2-2. L'ennesimo pareggio. Un'altra prestazione complicata da spiegare, da gestire, da digerire. E la dimostrazione che l'applicazione vista contro il City era un unicum, non era la regola, semmai una felice eccezione. La Juventus è in difficoltà e questa difficoltà è destinata a proseguire, chissà quanto.Vlahovic chiede scusa alla curva ed è l'immagine più vera di una serata in cui piovono fischi, in cui inevitabilmente andrà rimesso tanto in discussione. La Juventus non è mai cresciuta, se non per pochi tratti. Ora ne va preso atto, da parte di tutti.