Il mercato della Juventus è finito?

Le operazioni last minute

E' stato un mercato lunghissimo e quasi senza precedenti per quante operazioni laha fatto tra cessioni e acquisti. Una vera e propria rivoluzione messa in piedi dae la dirigenza bianconera. Oggi è l'ultimo giorno di mercato, che chiuderà ufficialmente a mezzanotte. Ma cosa può succedere in queste ore sul fronte Juventus?In entrata, la Juventus ha di fatto completato il mercato con l'arrivo dinei giorni scorsi. Si era però lasciata uno spazio per provare il colpo. Operazione che si è complicata per i costi e le richieste dei Red Devils. Se non dovesse arrivare l'esterno inglese,Diverso invece è quello che può accadere per il mercato in uscita.Si è accesa nella serata di ieri la situazione diper un'operazione in prestito secco. Il brasiliano sarebbe l'ennesimo esubero che la Juve saluta in questa sessione di mercato. Ma soprattutto la Juve ha trovato l'accordo con la Roma per la cessione di Tiago Djalò. Inoltre da monitorare la situazione di Kostic. La Juventus proverà a trovare una destinazione last minute per il giocatore. Insomma, dopo tutto ciò che è stato fatto in questi due mesi, anche nell'ultimo giorno di mercato ci sono ancora lavori in corso.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui