Djalò alla Roma: formula e cifre

Non è finito il mercato dellasoprattutto per quanto riguarda le uscite e infatti dopo la cessione dientrambe arrivate ieri, si avvicina un altro addio. Tiago Djalò secondo quanto riferisce Sky Sport è infatti in procinto di trasferirsi alla Roma, che già da settimane si era fatta avanti per il giocatore.e per questo la Juventus dopo pochi mesi dal suo arrivo a Torino ha deciso di lasciarlo partire. Non è stato convocato per le prime partite stagionali ed è finito anche lui come tanti altri nella lista degli "esuberi". L'operazione tra Juventus e Roma non è a titolo definitivo. Si tratta infatti di un prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda le cifre, i giallorossi versano nelle casse della Juve subito un milione di euro per il prestito con il riscatto fissato a 9 più un ulteriore bonus di un milione.