Juve, le 5 notizie di oggi martedì 26 novembre 2024

Giornata di vigilia in casa Juventus , domani la squadra di Thiago Motta affronta l’Aston Villa in Champions League.È una vigilia complicata quella della Juventus, che domani affronterà l’Aston Villa in un match cruciale di Champions League. A catturare subito l’attenzione è la lista dei convocati, che evidenzia una situazione d’emergenza: Thiago Motta potrà contare su soli 14 giocatori di movimento, a causa dei numerosi infortuni che continuano a penalizzare la rosa bianconera.In conferenza stampa, l’allenatore e alcuni protagonisti hanno parlato della sfida, sottolineando la determinazione nel cercare di ottenere un risultato positivo nonostante le difficoltà.Per quanto riguarda la formazione, le scelte appaiono quasi obbligate, anche se restano aperti alcuni ballottaggi, soprattutto in attacco. La Juventus, in un momento delicato, è chiamata a dimostrare carattere contro un avversario competitivo e in ottima forma.