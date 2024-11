Le parole di Cambiaso verso Aston Villa-Juventus

ad affiancarenella conferenza stampa alla vigilia di, match valido per la quinta giornata diin programma domani alle ore 21.00 a Birmingham. L'esterno azzurro, pronto a indossare ancora una maglia da titolare, presenterà la sfida dal suo punto di vista - e da quello della squadra -, aggiungendo ulteriori spunti a quelli del tecnico bianconero.Nel pomeriggio si era detto che sarebbe stato Timothy Weah a parlare davanti a giornalisti ed emittenti televisive, ma poi i problemi con cui ha dovuto fare i conti la Juve all'aeroporto - che hanno spinto anche ad annullare il walkaround allo stadio - hanno portato a questo cambiamento.Venissimo, benissimo, giocare è la parte bella del lavoro e più partite gioco e meglio è""Venissimo, benissimo, giocare è la parte bella del lavoro e più partite gioco e meglio è"- "Mi piace anche il calcio inglese, non so cos'abbia in più, campionato di livello altissimo con squadre fortissime, e sarà una bella partita da giocare contro una squadra forte"."Avevo preso una botta, è passato tutto dopo 5 minuti. Sono molto carico e pronto"."Puoi giocare da nove? Anche il portiere do la disponibilità, non è un problema. Come sempre dirò, sono a disposizione dei compagni, cerco di rendermi utile in giro per il campo. Non penso sarà richiesto, se c'è però do la disponibilità"."Infortuni fanno parte del lavoro, dobbiamo solo andare avanti, positivi, affrontare ogni allenamento al massimo"."Grandissima squadra, ha giocatori molto forti, dietro, davanti, in porta. Sarà una bellissima partita, vedremo chi avrà più voglia"."Buona partita, ottima partita parlando con il mister. Fatto quello che dovevamo fare in campo. Aumentata l'alchimia, continuiamo il nostro percorso, affrontarla al meglio, cercando di fare il meglio""No, non ci ha comunicato il capitano, non so chi sarà. Cambia poco per me, ognuno di noi è molto responsabile in campo. E dobbiamo esserlo a prescindere da quello"."Dopo Juan e Gleison, che li abbiamo persi per la stagione, soprattutto per loro dovremo dare qualcosa di più. Niente, dobbiamo fare il nostro lavoro, dare il nostro meglio, in queste situazioni serve qualcosa in più. Ma non ho dubbi"."E' importante come Lille e Lipsia, come il PSV, tutte le altre. Domani è importante perché ci avviciniamo all'inizio della seconda parte del gironcino, dobbiamo dare il nostro meglio. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte"."Sì, grazie per questo. Mi fa piacere. 17-18 anni magari si vedono i giocatori come eroi e si cerca di diventare come loro. Sento la responsabilità, mi piace averla, migliorare ogni giorno per far capire che si può migliorare ogni giorno, che si può crescere sotto tutti i punti di vista. Mi piace averla".