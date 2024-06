Ieri la notizia del contratto depositato, oggi la nota ufficiale - via social - della Juventus:è una nuova figura all'interno dell'organigramma bianconero. Al momento non è stato reso noto alcun titolo per il braccio destro di Cristiano Giuntoli, che l'ha rivoluto con sé dopo le esperienze al Carpi e al Napoli.Pompilio, secondo quanto rende noto il club, "lavorerà a stretto contatto con Cristiano Giuntoli", così com'è sempre accaduto anche in passato. Da ieri, dunque, un nuovo volto per animare il mercato (e il lavoro di campo) della Juve. Stavolta con le firme e le presentazioni ufficiali. Qui il profilo di Pompilio. Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.