Huijsen al Bournemouth, cifre e impatto positivo a bilancio

Un'altra ufficialità arriva in casa Juventus : dopo il trasferimento di Matías Soulé alla Roma, la Juventus ha comunicato ufficialmente anche il passaggio a titolo definitivo di Deanal. La cessione del giovane difensore olandese segna un ulteriore passo nella strategia di mercato della Juventus, che continua a rimodellare la propria rosa e a ottimizzare le risorse. Huijsen, che ha dimostrato grande potenziale durante il suo tempo con i bianconeri, proseguirà la sua carriera in Premier League con il Bournemouth, dove avrà l'opportunità di mettere in mostra le sue qualità in un nuovo contesto.Da comunicato della Juventus:Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AFC Bournemouth per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dean Donny Huijsen Wijsmuller a fronte di un corrispettivo di € 15,2 milioni, pagabili in cinque esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a € 13,7 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà e compensi agli agenti).