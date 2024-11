Udinese al top in Europa in un dato: ecco quale

Su quanto è successo mercoledì contro il Parma si può discutere ( e infatti Thiago Motta in conferenza stampa ha espresso qualche perplessità ), mentre su ciò che si vedrà domani sul campo dell'ci sono meno dubbi sulla carta, essendo i numeri a parlare: nello specifico, la squadra friulana che affronterà laè palesemente ben strutturata dal punto di vista fisico, con due giocatori - un difensore e un attaccante,, quest'ultimo nel mirino come possibile vice di Dusan Vlahovic - che superano persino i 2 metri di altezza.Non sono questi, però, i numeri a cui facevamo riferimento. Il dato impressionante a cui dovrà prestare grande attenzione la Juve è quello deisegnati finora dai giocatori di: sono ben cinque, meno soltanto di Villarreal e Reims - entrambe a quota sei - nei cinque principali campionati europei. In area, insomma, l'Udinese sa decisamente rendersi pericolosa, come del resto sa bene Thiago Motta."Sicuramente affronteremo una squadra forte fisicamente, ben strutturata. A differenza di altri anni gioca bene a calcio, ha più palleggio, riesce a concludere le azioni con più passaggi. La ri-aggressione la fanno meglio. Noi dobbiamo migliorare su tutti gli aspetti per poter competere. E in casa loro hanno vinto 5 partite su 6, perso solo contro l'Inter", le parole del tecnico in conferenza stampa. La Juventus è avvisata. Con la sua difesa che, al di là dei singoli, deve tornare a compattarsi





