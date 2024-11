Troppi goal subiti dalla Juventus: qual è il problema?

Da quando è rimasta orfana di, laha incassato decisamente troppi goal. Il dato è sotto gli occhi di tutti, e finora non è servito cambiare gli interpreti del reparto difensivo per invertire una tendenza che, dopo l'ottimo inizio di stagione, sta iniziando a essere preoccupante. Il problema, in sostanza, non sembra dipendere dai singoli - per quanto si sia discusso molto degli evidenti errori di, giusto per fare un esempio -, quanto più da un collettivo che, su quel fronte, sta dimostrato di non essere ancora abbastanza "quadrato".Lo si era già intuito dalle parole dipost Juventus-Parma - "siamo stati pigri nelle preventive contro giocatori validi, abbiamo sofferto molto questa cosa e abbiamo avuto troppa fretta" - e lo ha ribadito oggi in conferenza stampa : "Dobbiamo fare meglio a livello collettivo, essere compatti, aiutarci di più, lasciare meno spazio e meno tempo possibile per contrattaccare e trovare spazi tra le linee. Ragionare la giocata, ognuno dando quel qualcosa in più per non permettere all'avversario di sentirsi comodo in campo".Facile? Tutt'altro. Perché ciò significa che ora è necessaria un'assunzione di responsabilità e una maggiore collaborazione da parte di tutti, da parte del gruppo. Oltre Bremer, oltre qualsiasi assenza che pesa oggi e che potrà ancora pesare da qui alla fine della stagione.





