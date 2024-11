Juventus-Torino, le pagelle di Timothy Weah

Ci pensa ancora lui.e ha trovato il quarto gol stagionale, un traguardo che non aveva mai raggiunto. Se si aggiunge che è il terzo in cinque partite, si capisce davvero come lo statunitense stia trovando sempre più continuità con i bianconeri. Weah: i gol contro Parma e Inter sono la dimostrazione di come si faccia sempre trovare nel posto giusto. E se dall'altra parte Conceicao continua a fare bene anche da subentrato, Weah sta mostrando a Thiago Motta che, anche in vista dei prossimi impegni. E lui ne è consapevole, e lo ha spiegato anche dopo il derby : 'Io centravanti? Si mi sento bene, posso giocare in tutti i ruoli che mi dice il mister'.- Rivitalizzato da Motta, Tim ha iniziato pure a segnare con continuità: sulla respinta di Milinkovic è nel posto giusto. Fa il centravanti quando esce Vlahovic.- Timothy ha svoltato (quarto gol in stagione) perché è una tessera giusta del puzzle bianconero. Puntuale all’appuntamento sulla palla vagante del vantaggio, poi raddoppia ma controlla con un braccio. Finale da centravanti.- Il copione è subito leggibile: deve chiudere per impattare i cross che arrivano dalla parte opposta, quella di sinistra, dove la Juventus entra come un coltello nel burro. Solo che ci mette un po' a recitare bene la parte, fino a quando non può esimersi dall'appoggiare in rete la respinta di Milinkovic sul tiro di Cambiaso. Nella ripresa fatica un poco a ripartire per tenere alta la squadra e così, dopo un gol giustamente annullatogli per tocco di mano, Motta lo piazza al centro dell'attacco.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui