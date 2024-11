ha parlato a DAZN dopo la vittoria dellanel Derby della Mole contro il, nel corso del quale l'esterno americano ha griffato il suo quarto goal in campionato."Sono felice per tutta la squadra, abbiamo fatto una grande partita questa sera. Io centravanti? Si mi sento bene, posso giocare in tutti i ruoli che mi dice il mister. Come festeggerò? A casa mia, in camera a dormire. Sono stanco. Papà e mamma, sono felici stasera è una grande vittoria, dobbiamo continuare così".