Verso Juventus-Torino, tutte le novità

Le ultime giornate in casa Juventus sono state cruciali soprattutto per il mercato. Il lato movimenti in entrata ha visto passi in avanti per: per il difensore ci sono stati contatti tra il club bianconero e il Barcellona , e l'uruguaiano al momento sarebbe il nome prioritario per rinforzare il reparto.ci sono stati contatti, con il club francese che sarebbe disposto a cedere il giocatore in prestito, formula gradita alla Juve.Ma il mercato non può cancellare il ritorno in campo. Già, perché gli uomini di Thiago Motta sono chiamati a riscattare la brutta sconfitta contro il, e nel derby sarà cruciale tornare a vincere. Le novità verso la gara con il Torino sono diverse, e vanno dagli infortuni al modulo, che per la prima volta potrebbe cambiare.Andiamo con ordine. Trasta meglio il serbo, che va verso il recupero per il derby e non è esclusa una maglia da titolare. Discorso più difficile per il portoghese, con Motta che vuole puntare ad averlo al meglio per l'Atalanta. Le novità, però, non finiscono qui. In vista della prossima partita non è da escludere un cambio di modulo per Thiago Motta, che potrebbe optare per un 4-1-4-1, e l'allenatore può giocarsi la cartanonostante le voci di mercato. Il brasiliano potrebbe giocare accanto a Koopmeiners dietro a Vlahovic, oppurein caso di forfait del serbo. Davanti alla difesa spazio a Thuram, mentre sugli esterni occhio a Mbangula. L'altro ballottaggio riguarda la difesa, conleggermente davanti rispetto a Cambiaso.Insomma, mercato e derby sono i due aspetti cruciali di un mese decisivo: per la Juventus è vietato sbagliare.





