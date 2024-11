Juventus-Torino, dove vedere la partita

Partita: Juventus-Torino

Data: sabato 9 novembre

Orario: 20:45

Canali TV: DAZN, Sky Sport

Streaming TV: Sky Go, Now TV, DAZN

Juventus-Torino, le probabili formazioni

Ci siamo, è la vigilia del derby della Mole. Juventus e Torino sono pronte a sfidarsi per il primo derby stagionale e il primissimo per Thiago Motta. Sarà dunque un'occasione speciale per l'allenatore bianconero, che come ha dichiarato in conferenza stampa vedrà la Juve dare il 200%. Motta ha anche rivelato che Douglas Luiz non ci sarà per il derby , mentre rimane da valutare Adzic per un problema riscontrato in allenamento.Thiago Motta potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione scesa in campo a Lille, senza però rivoluzionare la squadra.





