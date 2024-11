Juventus-Torino: il commento di Romeo Agresti

Non poteva non segnare Kenan Yildiz nel giorno del cinquantesimo compleanno di La Juventus vince il derby contro il Torino grazie alla rete del turco e al goal di Weah nel primo tempo. Bianconeri che senza fare niente di clamoroso portano a casa i tre punti in una gara in cui la squadra di Thiago Motta ha fatto meglio nel primo tempo.Con questa vittoria la Juventus mette pressione a Inter e Napoli, che si affronteranno nello scontro diretto a San Siro. Di seguito il commento di Romeo Agresti dopo Juventus-Torino.