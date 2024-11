Juventus-Torino, le parole di Yildiz e Cambiaso a Dazn

Goal perentrambi decisivi nella vittoria della Juventus contro il Torino. I due giocatori hanno parlato ai microfoni di DAZN.LE PAROLE DI YILDIZ - "Sono molto felice. Premio MVP? Si una bella decorazione per la casa. Goal per Del Piero? Si, per lui, buon compleanno ancora, grazie per tutto"."Giocatore di grande talento, difensivamente e offensivamente. Sono contento di averlo dietro di me in campo" Niente, a casa e una cena per festeggiare".LE PAROLE DI CAMBIASO: "Continuo ad allenarmi, a giocare ogni partita al massimo, so che ho ampi margini di allenamento e posso migliorare ancora tanto".