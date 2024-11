Juventus-Torino, il commento

Lavince 2-0, segna un goal per tempo e supera il Torino. Tutto facile, almeno per metà della partitanel finale fa vedere senza alcun dubbio il bicchiere mezzo pieno. Perché c'è una Juventus del primo tempo, brillante, con idee, sempre in controllo e pericolosa. E una Juve che invece fa più fatica nella ripresa, che però, comunque non rischia mai davvero di subire goal se non quando i giochi erano già fatti.E allora, alla domandaDove si sono rivisti tutti quelli aspetti positivi di inizio stagione. Il controllo della palla con la conseguenza di non subire mai. Ma rispetto a quella Juve delle prime partite, ci sono meccanismi che adesso si iniziano a vedere davvero. C'è un Koopmeiners in più, ci sono i passi in avanti per i quali serviva solo un po' di tempo., che non otteneva due successi di fila dalle prime due giornate. Eccola la continuità, necessaria, obbligatoria, se si vuole lottare per certi obiettivi. Nel giorno in cui il Milan si ferma di nuovo, la Juve può guardare la classifica e sorridere. Perché adesso può guardare con serenità ciò che succederà a San Siro domenica sera tra Inter e Napoli. Thiago aspetta, sicuro che comunque vada, qualche punto lo ha preso ad almeno una delle due candidate.No, non per ora almeno, c'è anche la Juve con cui fare i conti. Poi si vedrà, intanto, questo dice il campionato.