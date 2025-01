Come sta la Juventus verso il derby della Mole

L'imperativo è ripartire, e farlo al più presto. I bianconeri devono recuperare velocemente dopo la brutta sconfitta contro il Milan in Supercoppa, soprattutto in vista del derby della Mole, che anticipa diversi appuntamenti fondamentali a gennaio. La Juventus è tornata nella serata di ieri dall'Arabia Saudita, e tornerà in campo domani per laalla Continassa. Come anticipato, il momento della squadra parla chiaro: serve una vera e propria svolta in questa stagione, e deve passare inevitabilmente dalla gara contro ilDopo la sconfitta con il Milan, anchenon ha nascosto la delusione. Nel post partita l'allenatore bianconero ha infatti parlato di una mancata reazione, oltre ad aver spiegato che la squadra non ha risposto nella maniera giusta dopo il pareggio contro la. Proprio per questo il morale della squadra ha sicuramente subìto una grande battuta d'arresto, e si inizierà a lavorare da domani per rialzarsi presto. Dal punto di vista degli infortuni, invece, la Juventus monitora: per lui sono state escluse lesioni, ma la Juve non vuole forzarlo e dunque è ancora a rischio per il Torino.





