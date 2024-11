Juventus-Torino, le pagelle di Cambiaso

Non ha bisogno di particolari presentazioni. La partita di Andrea Cambiaso parla per lui, un'altra prestazione da protagonista e un'altra volta tra i migliori, se non il migliore. L'ex Genoa è ormai imprescindibile per Thiago Motta:, porta corsa, qualità ed è presente ovunque per aiutare nella manovra. Il gol del vantaggio, infatti, nasce da lui: un'incursione che arriva fino in area, il tiro respinto da Milinkovic-Savic e la risposta in rete di Weah. Tuttosport l'ha definitocome il motore che sta facendo girare tutta la Juventus e che- Il migliore. Fa tutto e bene; un po' esterno, un po' regista. Micidiale nei tagli e nelle accelerazioni. S'inventa l'1-0 e poi continua a sgobbare e creare.- Come a Lille, affetta la difesa del Toro con una percussione di 50 metri che genera il vantaggio, poi sfiora subito il bis. Un treno in corsa inarrestabile.- Taglia, cuce, strappa. Come un coltellino svizzero multiuso, apre la partita con un'azione solitaria che ricorda la fuga di Lilla, stavolta parte dalla linea di metà campo e di nuovo, in questo calcio plastificato di video e compiti prestabiliti rigorosamente, lo guardano correre libero come se fosse un matto, senza saper che fare. Ah, come gli piace questa parte di eretico in commedia. E gli viene pure bene. Al netto di qualche eccesso di confidenza con perniciose ombre di fenomeneggiamento, là sullo sfondo.





