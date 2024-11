La partita di Cambiaso per Juventus-Torino

A vedere l'heatmap di Andreasi capiscono esattamente due cose. La prima: ma quanto ha corso? La seconda: e quant'è determinante. La partita dell'esterno è stata una delle grandi differenze tra Juve e Torino. E l'out mancino è stato solo la base di partenza, perché tutto il resto si è composto di una progressione costante e naturalmente di una spinta decisiva.Sì, la Juve è tanto Cambiaso.Perché nelle due fasi nessuno si rende così tanto squadra, e perché il lavoro mentale che sta facendo Andrea vale tanto quello che stiamo vedendo in campo. La progressione con cui stappa il match è un atto di coraggio. In un altro momento non ci avrebbe neanche provato.I lanci. I passaggi riusciti. E i tiri, perché Cambiaso - a differenza di altri - ci prova e lo fa più di tutti: sono tutte componenti di qualcosa di grande, ingredienti necessari di un passo completamente diverso rispetto pure a qualche settimana fa, quando la Juve era ferma e bloccata sulle sue convinzioni. Il vero cambio è partito da lì, a ripensarci. Dalla comfort zone di Andrea: una spina nel fianco costante per gli avversari. Soprattutto: il vero ago della bilancia delle prestazioni bianconere.Se Cambiaso fa bene, allora la Juventus è viva.Sembra un gioco di parole ma è tutto quello che serve ai bianconeri, che più di Vlahovic o di Koopmeiners, una dipendenza sembrano averla proprio da Andrea. Regista arretrato ma a tratti pure prima arma offensiva. Tanto da chiederci: dove si può arrivare? Il cielo è il limite, e sembra sfiorarlo sempre più spesso.