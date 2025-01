Quanto guadagna Tomori al Milan

AFP via Getty Images

Tomori Juve, quanto guadagna al Milan

La Juventus continua a insistere per: oggi può essere una giornata decisiva per il difensore rossonero. Sono previsti infatti contatti diretti tra i bianconeri e il Milan , con la Juve che insiste per portare l'ex Chelsea a Torino. Tomori piace molto a Thiago Motta, e la società bianconera offre 25 milioni totali con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Milan vorrebbe invece 30 milioni, e dunque sarà decisiva la volontà del giocatore per la concretizzazione dell'affare.Attualmente Fikayo Tomori guadagna, ed è il decimo giocatore più pagato del Milan.