Buone notizie sul fronte finanziario per la. Nella giornata dell'approvazione del bilancio al 30 giugno 2024, che mostra un rosso di 199,2 milioni di euro ma anche una riduzione del debito a 242 milioni, in notevole miglioramento rispetto all'anno precedente, il titolo indella società bianconera si è infatti distinto con un +14,60%. Il mercato sembra quindi aver promosso i conti del club, per cui dall'Assemblea degli Azionisti è stato confermato come prioritario il "piano di risanamento" mirato a riportarlo su basi finanziarie solide.