Il recente incontro dell’Assemblea degli Azionisti della Juventus, svoltosi all'Allianz Stadium, ha evidenziato la linea del club, sempre più orientato verso una gestione tecnica e pragmatica piuttosto che politica. L’amministratore delegato Maurizio Scanavino ha confermato la priorità del “piano di risanamento,” mirato a riportare la società bianconera su basi finanziarie solide. Il bilancio 2023-24 si è chiuso con una perdita di 199 milioni di euro , considerata una tappa necessaria in un anno definito “zero” dopo l'esclusione dalle competizioni europee. L’obiettivo dichiarato è raggiungere un utile entro il 2026-27, anche grazie a misure di contenimento dei costi e incremento dei ricavi.Il club ha scelto di archiviare il progetto Superlega, mantenendo aperte le relazioni diplomatiche con la UEFA, nonostante gli altri due membri storici (Real Madrid e Barcellona) non abbiano ancora risposto alla notifica ufficiale della Juventus di ben 14 mesi fa. Questa scelta si inserisce in una riorganizzazione più ampia delle priorità aziendali: l'assemblea degli azionisti, sotto la guida dell'attuale presidente Gianluca Ferrero, si è concentrata su aspetti tecnici e finanziari, riducendo la tradizionale enfasi sulle tematiche politiche che caratterizzavano gli interventi diLa dirigenza ha avviato un piano di risanamento per migliorare la sostenibilità economica della società. I costi sportivi, come gli stipendi dei giocatori, sono stati ridotti da 255 a 239 milioni di euro, con una significativa diminuzione degli ammortamenti per i cartellini dei calciatori. La campagna estiva ha ulteriormente snellito le spese, privilegiando calciatori con ingaggi inferiori e investimenti a lungo termine. Quest’anno, inoltre, la Juventus ha registrato plusvalenze per 63 milioni di euro, contribuendo ad aumentare i ricavi complessivi e rispettare i limiti di spesa imposti dall’UEFA.La Juventus sta affrontando anche la delicata questione del, a seguito dell’addio di Jeep, che lascia un vuoto stimato in circa 45 milioni di euro. Scanavino ha dichiarato che sono in corso trattative con alcune importanti società internazionali e che l’obiettivo è chiudere un accordo solido entro la fine della stagione. Tuttavia, in assenza di una soluzione immediata, la Juventus potrebbe valutare l’ipotesi di rinunciare a un contratto-ponte per la stagione 2024-25.Parallelamente alle strategie economiche, la dirigenza ha tracciato un piano ambizioso per l’area sportiva, affidando ala guida della squadra per un progetto triennale. Lapunta a qualificarsi regolarmente tra le prime quattro della Serie A e a raggiungere gli ottavi di Champions League nelle prossime stagioni. Questa strategia richiede un miglioramento continuo delle prestazioni sportive per mantenere competitività e sostenibilità economica.Nonostante la complessità del contesto, la Juventus si mostra fiduciosa nel proprio business plan,oltre quello di 200 milioni di euro effettuato alcuni mesi fa. La dirigenza è convinta che la rotta intrapresa permetterà alla Juventus di stabilizzarsi finanziariamente, con un’attenzione particolare all’ottimizzazione dei costi e alla generazione di nuovi ricavi. Con queste premesse, la società si prepara ad affrontare un’altra stagione con l’obiettivo di contenere ulteriormente le perdite, proseguendo nel percorso verso una crescita sostenibile.