Tra campetti, liste e formazioni ideali immaginate, in molti lo dimenticano.è arrivato alla Juventus in una fredda serata di gennaio e, per molti mesi, le uniche immagini del difensore portoghese sono state quelle di Caselle e poi quelle con la maglia d’allenamento. L’esordio ufficiale in maglia bianconera, infatti, è arrivato solo nell’ultimo match stagionale, contro il, quando in panchina sedeva Paolo“Nuova stagione, nuove ambizioni”. Lo scrive Tiago Djalò attraverso i suoi canali social ed è il manifesto della sua estate. Si è presentato dal primo giorno di raduno della Juventus con l’obiettivo di smarcarsi dal ruolo di oggetto misterioso e conquistare un ruolo importante nella squadra di Thiago Motta.Ma cosa ne sarà di Tiago Djalò? Ad oggi non è stata presa una decisione sul suo futuro. A scegliere, infatti, sarà Tiago Motta dopo averlo valutato nel pre campionato . Quello che succederà nelle prossime settimane, quindi, passa da quello che il difensore riuscirà – o meno -, a dimostrare tra i campi della Continassa e quelli del ritiro tedesco che inizierà a fine settimana.