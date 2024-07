Dal sito ufficiale Juventus:Inizia una nuova settimana di lavoro, che culminerà con il trasferimento in Germania di sabato per il il training camp all’Adidas HQ di Herzogenaurach, al centro sportivo della Continassa.I bianconeri si sono ritrovati al JTC questa mattina agli ordini di mister Thiago Motta per una seduta cominciata con una fase di riscaldamento che è successivamente proseguita con un lavoro di forza, di possesso palla e di rifinitura.Non solo lavoro mattutino però, perché i giocatori si ritroveranno nuovamente nel pomeriggio per una sessione di allenamento in palestra.E domani si prosegue: fissata una nuova doppia seduta d’allenamento.