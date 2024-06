Juventus-Thuram: gli aggiornamenti

, avanti il prossimo. E non è ormai un mistero quale sia il colpo successivo che Cristiano Giuntoli vuole regalare a Thiago Motta, ovvero Khephren Thuram. La scorsa settimana era stata quella in cui Giuntoli aveva sondato concretamente il terreno per capire la fattibilità dell'operazione, in questa invecela trattativa procede spedita.L'obiettivo della Juve è riuscire nei prossimi giorni a limare le distanze sulla valutazione del giocatore e definire gli accordi con il Nizza, arrivando alla fumata bianca. D'altronde,che lo legherebbe ai bianconeri ripercorrendo le orme del padre, Lilian, che ha vestito la maglia della Juve per 5 stagioni, dal 2001 al 2006.Thuram si aggiungerebbe ad un centrocampo che sta sempre di più cambiando pelle.L'obiettivo probabilmente più complicato viste le richieste dell'Atalanta e quello per cui ci vorrà più tempo. Intanto però, i prossimi saranno giorni cruciali per l'arrivo di Khephren Thuram.



