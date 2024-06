Juventus, le ultime su Khephren Thuram

. La cessione dell'attaccante classe 2000 alla Fiorentina ha portato un tesoretto non da poco nelle casse della, che grazie a quei 13 milioni di euro (più altri 5 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili) ha avuto la possibilità di muoversi più agevolmente per assicurarsi il centrocampista francese figlio d'arte, nel mirino da tempo.L'obiettivo di Cristiano Giuntoli è quello di chiudere la trattativa già nei prossimi giorni, cercando di colmare rapidamente la distanza economica con il(si parla di circa 10 milioni di euro di gap tra richiesta e offerta). Alla Continassa, dunque, filtra fiducia su questo fronte, mentre si attende ancora la risposta disull'eventuale rinnovo di contratto. Il centrocampo, ad ogni modo, sta già prendendo forma, grazie anche a Douglas Luiz per cui ormai manca solo l'ufficialità . E la Juventus diè sempre più vicina a diventare realtà.





