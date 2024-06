Eppure, però, chi è afflitto dall’antijuventinismo acuto inizia a mostrare i. Va così, la Juventus al momento è la società italiana più attiva sul mercato, con il dt Cristiano Giuntoli decisamente sul pezzo. Tra acquisti e cessioni, l’ultima – perfezionata ieri pomeriggio – con MoiseUn’operazione impostata a: alcuni semplici da raggiungere, altri no. E che rispecchia pienamente il valore di un giocatore, classe 2000, che può già vantare due esperienze in Serie A, una in Premier League e un’altra in Ligue 1. Più qualche presenza con la Nazionale maggiore. Insomma,Dice:Rispondo: ricordo che il patron della Lazio, Claudio. Proprio con la Juve spettatrice interessata. Il centravanti spagnolo naturalizzato senegalese sarebbe andato in scadenza l’anno successivo. Eppure – giustamente –sottolineando le sue grandi capacità in fase di vendita.A chi rimarca esplicitamente che la viola stia facendo, invece, mostro lo storico delle ultime operazioni40 milioni più 5 di bonus per Federico Bernardeschi; 50 milioni più 10 di bonus per Federico Chiesa; 70 milioni più 10 di bonus per Dusan Vlahovic. Ora, tralasciando la parte variabile,La verità è che, semplicemente, la Fiorentina si è assicurata un buonissimo attaccante. Certo, il fatto che non vada in goal dal 1° aprile 2023 (ufficialmente, perché la rete negatagli nell’ultimo Juve-Verona resta ancora allucinante) certifica comeGarantisce Raffaele Palladino, appena approdato nel capoluogo toscano, che avrebbe voluto allenare Moise già nei mesi scorsi al Monza. A Firenze va in scena l'occasione del rilancio, da sfruttare meticolosamente. E chissà che magari una stagione positiva di Kean non porti subito a far lievitare sensibilmente il valore del suo cartellino.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui