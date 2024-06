Juventus, il punto su futuro di Adrien Rabiot

Due giorni e sarà il 30 giugno. Quarantotto ore e Adriennon sarà più un giocatore della. Sul futuro del centrocampista classe 1995 però restano ancora tanti dubbi, soprattutto in casa Juventus. La dirigenza bianconera infatti ha presentato un'offerta di rinnovo per due anni con l'opzione del terzo alla mamma agente Veronique. Ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione. Come riferisce oggi Tuttosport.Offerta che al momento sembra essere stata pareggiata dal Milan di Fonseca che fa sul serio per Rabiot. Adrien dal canto suo vorrebbe un ingaggio da top, da almeno 8 milioni a stagione, cifra non in linea con i nuovi piani societari bianconeri, di conseguenza oltre ai 7 milioni la Vecchia Signora non si spingerà. Adrien intanto aspetta di capire quali offerte dall'estero possano arrivare, ma tra due giorni non sarà più un calciatore della Juventus.





